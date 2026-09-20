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«МЮ» выиграл 1 из 5 матчей в АПЛ. Дальше – «Тоттенхэм»

« Манчестер Юнайтед » не смог улучшить свое положение в АПЛ . Команда Майкла Кэррика сегодня разделила очки с « Фулхэмом » в 5-м туре – 1:1.

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