Путин и Си Цзиньпин. Важные переговоры на полях саммита БРИКС в Казани Ольга Вайленко23 октября 2024 года на саммите БРИКС в Казани прошла одна из значимых встреч между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.