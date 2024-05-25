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Президент Карис заявил, что Эстония не планирует закрывать границу с Россией

Эстония не планирует закрывать границу с Российской Федерацией. Президент Эстонии Алар Карис в субботу, 25 мая, в интервью телерадиовещанию Финляндии Yle заявил, что при необходимости можноочень быстро закрыть границу, но она открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне.

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Комментарии
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Eduard
Я не знаю почему населееие терпит властт негодяев в Эстонии?Мне плеватт на мнение курадов из власти у нас свои интересы.Если в стране демократия,а это властт народа,правительство не имеет права игнариррватт пожелания части населения страны,причем половины и даже более, Я вообще не признаю властт эстонцев,так как это территооия куплена Ррсмией,это Швеции города,какие эстонцы?Отправьте их в Сибирь,как Сталие правильно делал.Дело в принцыпе!
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16 час.
Eduard
Семейка Каллас семейка воррв,Сийм Каллас когданто спер рубли СССР которые Чечне перепродали,а должны были Мрскве вернуть при переходе еа кроны.Это семейная мафия!
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16 час.

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