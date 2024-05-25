Eduard

Я не знаю почему населееие терпит властт негодяев в Эстонии?Мне плеватт на мнение курадов из власти у нас свои интересы.Если в стране демократия,а это властт народа,правительство не имеет права игнариррватт пожелания части населения страны,причем половины и даже более, Я вообще не признаю властт эстонцев,так как это территооия куплена Ррсмией,это Швеции города,какие эстонцы?Отправьте их в Сибирь,как Сталие правильно делал.Дело в принцыпе!