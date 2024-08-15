«Cамого доброго кондуктора» Петербурга 2 года избивал сосед. «Месил со страшной силой»

Уголовное дело возбудили после избиения в Петербурге кондуктора Виктора ЛукьяноваВиктор ЛукьяновЛичный архив Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который избил «самого доброго кондуктора» Санкт-Петербурга Виктора Лукьянова.
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