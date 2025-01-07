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Бакалавриата не будет, а ЕГЭ сохранят. Что изменится после введения в России новой системы высшего образования

Бакалавриата не будет, а ЕГЭ сохранят. Что изменится после введения в России новой системы высшего образования

Вузы начнут работать по другой модели уже с 1 сентября 2026 годаРоссийские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.

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