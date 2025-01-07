Бакалавриата не будет, а ЕГЭ сохранят. Что изменится после введения в России новой системы высшего образования

Вузы начнут работать по другой модели уже с 1 сентября 2026 годаРоссийские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии