«Превзойдут и затмят»: в США предупредили Рубио о диалоге с Лавровым

АС

Анатолий Страшко

Читая подобные посты, я задумываюсь о стране моей России. Ведь по своей государственной зрелости все остальные страны, кроме Китая, это или дети или дряхлые доходяги. Смотрю на американцев (я о США) ну, недоросли фонвизинские. Какой-то негр кричит об исключительности своей. Не смущаясь и не задумываясь, что корни его, этого негра в Африке. А вся Африка ещё только пытается оформиться в государства. До сих пор население Африки это недалеко ушедшие или, точнее недавно слезшие с деревьев. Не в обиду им сказано. Я не антрополог, но знаю, что есть два очага происхождения нынешнего человека. Это Китай и Африка. Африке по каким -то причинам повезло меньше. В развитии отстали. Рождённые как синантропы (территория Китая совремённого) вырвались вперёд. Но потом тоже притормозились. Это хорошо видно на примере Китая. Ведь древнейшее и богатейшее государство на Земле. А во что его потом превратили? И кто? Потомки неандертальцев, людей с мощными челюстями и узкими лбами. Вот они сейчас в Западной Европе видны. Челюсти , правда теряют значение, - всё лягушки да устрицы, - слизняки не требуют их мощи. А вот лбы остались. Ну посмотрите , какие они все узколобые. В основном по содержанию высказываний и по отношению к продлению рода человеческого. Вель верховодят лесбиянки и педерасты. Что не так? И приходишь к выводу - Россия и Китай должны дружить. И Африке помогать в становлении независимых государств. Вот две ножки, с одной подпоркой пока, стула современного мира.