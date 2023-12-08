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Медведев оценил шансы Байдена переизбраться на второй срок

Медведев оценил шансы Байдена переизбраться на второй срок

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает у президента США Джо Байдена после обвинения его сына Хантера в неуплате налогов на сумму не менее $1,4 млн «впереди маячит перспектива импичмента».

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ИНТЕРЕСНО, А БАЙДЕН ПОДСЧИТАЛ МЕДВЕДЕВУ ЕГО ШАНСЫ ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ НА ВТОРОЙ СРОК? ТАК И ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ ЕМУ СЛОВАМИ ГЕРОЯ К/Ф &quot;АФОНИ&quot;: &quot;ИДИ ДОМОЙ&quot;!
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