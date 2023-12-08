Медведев оценил шансы Байдена переизбраться на второй срок

Владимир Соловьев

ИНТЕРЕСНО, А БАЙДЕН ПОДСЧИТАЛ МЕДВЕДЕВУ ЕГО ШАНСЫ ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ НА ВТОРОЙ СРОК? ТАК И ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ ЕМУ СЛОВАМИ ГЕРОЯ К/Ф "АФОНИ": "ИДИ ДОМОЙ"!