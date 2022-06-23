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Кан о Левандовском: «Контракт – до 2023-го, другие варианты не рассматриваем. Мы говорим, что хотим взять ЛЧ, нужно подкреплять эти слова действиями»

Оливер Кан вновь высказался о будущем Роберта Левандовского в «Баварии». – Наша команда состоит из топ-игроков, которые внимательно следят за тем, кем мы усиливаемся, и оценивают, есть ли у нас шансы на победу в главном турнире – Лиге чемпионов.

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