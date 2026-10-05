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У Задорова 1000 минут штрафа в регулярках НХЛ. Он 7-й россиянин в истории лиги, достигший такой отметки

Защитник « Бостона » Никита Задоров получил малый штраф во вчерашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:4).

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