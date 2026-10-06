В Кириллове впервые представят более тысячи старинных замков и ключей XVIII–XIX веков

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 9 октября откроется интерактивная выставка «Русский замок. Кузнечная летопись».
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