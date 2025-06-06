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Губернатор Шапша: в Калужской области силы ПВО уничтожили пять беспилотников

Губернатор Шапша: в Калужской области силы ПВО уничтожили пять беспилотников

Владислав Шапша, губернатор Калужской области, в пятницу, шестого июня, ранним утром сообщил, что прошедшей ночью силами противовоздушной обороны на границе города Обнинска и Боровского района были уничтожены пять беспилотных летательных аппарата.

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