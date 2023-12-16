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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клубы НБА связываются с «Голден Стэйт» на предмет обменов. Предполагается, что «воины» нацелены на усиление состава

«Голден Стэйт» рассматривает варианты усиления состава, чтобы вернуть команду со Стефеном Карри в борьбу за высокие места.

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