💹Житель Алексеевского района стал жертвой обмана под предлогом заработка на бирже В полицию обратился 41-летний механизатор.
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💹Житель Алексеевского района стал жертвой обмана под предлогом заработка на бирже В полицию обратился 41-летний механизатор.