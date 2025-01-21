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Царьград

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"Пламя поглотило здание отеля": На горнолыжном курорте в Турции погибли 10 человек

"Пламя поглотило здание отеля": На горнолыжном курорте в Турции погибли 10 человек

Число погибших на пожаре в турецком отеле выросло до 10, сообщают местные власти. Пока неизвестно, если ли среди погибших и пострадавших туристы из России.

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