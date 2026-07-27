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Новости Липецка

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Пьяный водитель «Лады» выехал на встречку под Хлевным и убил пассажирку – возбуждено дело

Пьяный водитель «Лады» выехал на встречку под Хлевным и убил пассажирку – возбуждено дело

Оказалось, что водитель «Лады Весты», спровоцировавший смертельное ДТП под Хлевным, был пьян.По факту трагедии на трассе Хлевное - Липецк, где 25 июля погибла 36-летняя женщина, возбуждено уголовное дело.

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