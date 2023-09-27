Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» Олег Чехов обратил внимание на то, что авиационным и артиллерийским подразделениям удалось провести операцию, в ходе которой уничтожению оказались подвержены места размещения пяти бригадных формирований нацистов Киева.
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