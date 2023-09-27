ВС РФ поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» Олег Чехов обратил внимание на то, что авиационным и артиллерийским подразделениям удалось провести операцию, в ходе которой уничтожению оказались подвержены места размещения пяти бригадных формирований нацистов Киева.