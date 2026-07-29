На Ямале подвели итоги патриотических смен «Время юных героев»

На Ямале завершились патриотические смены «Время юных героев» — 12 подростков представят округ в федеральном отборочном этапе военно-тактических соревнований «Путь Воина», сообщила пресс-служба главы округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии