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Красный Север

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На Ямале подвели итоги патриотических смен «Время юных героев»

На Ямале подвели итоги патриотических смен «Время юных героев»

На Ямале завершились патриотические смены «Время юных героев» — 12 подростков представят округ в федеральном отборочном этапе военно-тактических соревнований «Путь Воина», сообщила пресс-служба главы округа.

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