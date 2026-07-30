Как взломать школьный конвейер: Жак Рансьер и его невежественные учителя

Что делать, если учитель и его класс говорят на разных языках и не понимают друг друга? Жак Рансьер — французский педагог, который считал, что воспитание безропотного послушного гражданина начинается с жесткой дисциплины в школах.
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