Минобороны Эстонии объяснило новые правила регистрации наемников в ВСУ

РИАМО - 3 окт. После изменений правил регистрации наемников Киевом власти Эстонии не могут сказать, сколько граждан страны участвуют в конфликте, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны страны Ханно Певкур.
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