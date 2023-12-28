В ФПК рассказали, когда выгоднее всего покупать билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая осуществляет почти все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в Росии, сообщила РИА Новостям, что самые дешёвые билеты в плацкарт можно будет купить на февраль и ноябрь 2024 года.
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