В ФПК рассказали, когда выгоднее всего покупать билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая осуществляет почти все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в Росии, сообщила РИА Новостям, что самые дешёвые билеты в плацкарт можно будет купить на февраль и ноябрь 2024 года.