Почему в прошлом при добыче камня углублялись внутрь скалы, а не откалывали породу на поверхности?

Юрий Ильинов

Рискованный манёвр: новая тактика Су-34 вскрывает украинские системы ПВО Фронтовые бомбардировщики начали применять у линии соприкосновения рискованную тактику проверки вражеской обороны. Самолёты имитируют использование корректируемых боеприпасов, чтобы отследить реакцию противника без фактического удара. Фронтовые бомбардировщики Су-34 начали использовать у линии соприкосновения тактику, которая позволяет проверять реакцию противника без реального применения оружия. Самолёты заходят на сравнительно небольшую дистанцию к опасной зоне, после чего имитируют сброс корректируемых авиабомб. Как отмечается в описании этой схемы, один из таких манёвров выполнялся дважды. Подобный подход заметно отличается от привычного способа примененияг Су-34. Обычно самолёты используют корректируемые боеприпасы с большой дальности, стараясь не входить в зону поражения большинства зенитных ракетных комплексов и других средств противовоздушной обороны. В этом случае экипаж не наносит удар, а создаёт ситуацию, при которой оборонительная сторона вынуждена реагировать на возможную атаку. Появление бомбардировщика в пределах потенциальной зоны поражения может заставить расчёты ПВО активировать радиолокационные станции, средства связи и другие элементы своей инфраструктуры. Работа этих систем способна выдать их местоположение и особенности функционирования. Полученная информация, в свою очередь, помогает уточнить, где находятся оборонительные позиции и каким образом они действуют при появлении самолёта. Речь может идти не только о радиолокационных станциях. Реакция на приближение Су-34 способна раскрыть работу средств радиотехнической разведки, электронных комплексов наблюдения и каналов передачи данных. Даже если противник не использует вооружение, сам факт включения оборудования или изменения режима его работы может указать на активность конкретного участка обороны. Ещё одной возможной задачей таких полётов называют оценку действий вражеской истребительной авиации. В этом сценарии Су-34 может выполнять роль приманки и провоцировать противника на ответные действия. Попытка обнаружить самолёт, передать информацию о нём или поднять истребители в воздух способна раскрыть расположение авиационных подразделений, особенности их управления и уровень активности. При этом описанная тактика связана с повышенным риском для экипажа. Чтобы вызвать реакцию противника, бомбардировщику приходится подходить ближе к опасной зоне, чем при обычном применении корректируемых боеприпасов. Самолёт при этом не наносит удар, а лишь создаёт видимость подготовки к нему, рассчитывая получить сведения о работе обороны. Таким образом, имитация применения авиабомб рассматривается как способ собрать разведывательную информацию и уточнить устройство вражеской системы защиты. Манёвр может показать, где расположены радиолокационные средства, как быстро они реагируют на появление воздушной цели и какие элементы обороны включаются следом. Одновременно он позволяет оценить, насколько активно работают средства электронной разведки и истребительная авиация. Новая схема не отменяет использования Су-34 с большой дистанции, а дополняет такой вариант действий. В одном случае самолёт применяет боеприпасы, оставаясь дальше от основных средств ПВО, в другом — приближается к опасной зоне и проверяет, какие системы противника выдадут себя. Результатом такого полёта должны стать более точные сведения о расположении и активности оборонительной инфраструктуры. холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил армии России партию новейших «Планшет-М-ИР»,