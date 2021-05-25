Русская планета

285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • xadjo
    😲🤷🏽‍♂️Раскрыты подробно...
  • Александр К
    Поделись с народом - что куришь? Вот это тебя торкнуло! Даже пиндосы так не бредят.Глава Роспотребна...
  • Анатолий Виноградов
    Главный виновник -центр Гамалея! Всем ясно! Вспышка ковида связана с вакцинацией! Чем больше вакцинированных, тем бол...Глава Роспотребна...

Беларусь «разогнала» латвийское посольство

Беларусь «разогнала» латвийское посольство

Власти Беларуси высылают из страны всех сотрудников посольства Латвии, включая руководителя дипмиссии.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Николай Егоров
учитесь у БАТЬКИ ! А России срут на голову , а Россия ещё и ИЗВИНИТЕ ВЯКАЕТ !
Юрий Докучаев
БАТЬКА абсолютно правильно поступил с ВРАГАМИ!!! Сопли не размазывает, а посылает на Х..!!! ВРАГ должен чувствовать на собственной ЖОПЕ жёсткий пинок сапога РОССИИ и БЕЛАРУСИ!!!

Картина дня

наверх