Беларусь «разогнала» латвийское посольство

Русская планетаПолитикаБеларусь «разогнала» латвийское посольствоВласти Беларуси высылают из страны всех сотрудников посольства Латвии, включая руководителя дипмиссии.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай Егоровучитесь у БАТЬКИ ! А России срут на голову , а Россия ещё и ИЗВИНИТЕ ВЯКАЕТ !Юрий ДокучаевБАТЬКА абсолютно правильно поступил с ВРАГАМИ!!! Сопли не размазывает, а посылает на Х..!!! ВРАГ должен чувствовать на собственной ЖОПЕ жёсткий пинок сапога РОССИИ и БЕЛАРУСИ!!!Комментировать
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