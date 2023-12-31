Санду Греку: «Пусть наступающий год принесет нашим гражданам гораздо больше радости»

Санду Греку, президент Союза театральных деятелей Республики Молдова, в канун Нового года пожелал гражданам больше любви, которая, по его словам, является одной из важнейших составляющих счастливой жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии