Стоимость Chrome в случае продажи может составить до $20 млрд

Браузер Chrome компании Alphabet Inc. может быть продан за $20 млрд, если судья согласится на предложение Министерства юстиции о продаже бизнеса, что станет историческим наступлением на одну из крупнейших в мире технологических компаний, пишет Bloomberg.
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