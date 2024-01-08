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Карасин назвал предупреждение Киеву о приостановке помощи здравым сигналом

Карасин назвал предупреждение Киеву о приостановке помощи здравым сигналом

Недавнее заявление международного обозревателя французского телеканала LCI Магали Барте о том, что после ударов по Белгороду Украину могут лишить западной поддержки — это здравый сигнал, который должны транслировать во всем мире.

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Misha Glusch
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