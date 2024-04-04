Если долго мучиться политической фигней, то можно элементарно довести процветающую экономику любой страны до полного коллапса — и это, как раз, справедливо для современной Финляндии.
Хельсинки — порт, который сдох
Комментарии
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Геннадий Бережнов
А народ он спит как и в Киеве, когда проснётся то увидит что натворил! Однако задней скорости здесь нет и хлебать будете очень долго!
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7 час.
Надежда
В посте "Сравнил пенсии в России, Литве и Финляндии. Где тут беднота, а где успех — решайте сами" мне несколько дней одна бежавшая особь из России в Финляндию пытается доказать, что там все прекрасно, нет никакого спада, всё процветает, пенсы живут припеваючи, а вот в России...)😏
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6 час.
Jolie
Там все живут по-разному. Как и везде. Сказки они умеют рассказывать...
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3 час.
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