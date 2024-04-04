Хельсинки — порт, который сдох

Геннадий Бережнов А народ он спит как и в Киеве, когда проснётся то увидит что натворил! Однако задней скорости здесь нет и хлебать будете очень долго!

Надежда В посте "Сравнил пенсии в России, Литве и Финляндии. Где тут беднота, а где успех — решайте сами" мне несколько дней одна бежавшая особь из России в Финляндию пытается доказать, что там все прекрасно, нет никакого спада, всё процветает, пенсы живут припеваючи, а вот в России...)😏