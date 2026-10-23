Фото: Александр Жолобов. Фотобанк Росконгресс. photo.roscongress.ruМеждународный форум «Энергетическая неделя» в этот раз собрался в разгар топливно-энергетического кризиса, с которым нелегко справиться даже Соединённым Штатам, обещавшим залить мир дешёвой нефтью и дизелем.
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