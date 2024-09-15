Учитывая влияние таджикской и прочих диаспор в Челябинске, вообще можно лишь удивиться, что осудили таксиста.
"Я бы не удивился, если бы виновной признали школьницу."
Комментарии
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Татьяна Гладкова
Отец,даст Бог вернётся,пойдёт убивать этих мразей...
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14 час.
M
Malina
Но его осудят по всей строгости "закона". "Занести" судье будет некому и нечего!!!
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13 час.
Тамара Елисеева
Судью уволить и проверить о том, что брала взятки или нет?
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9 час.
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