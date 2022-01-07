А звонки телефонные реже теперь звучат, В трубке реже задорное «завтра в восемь!», Им лишь в радость поняньчить чуть-чуть внучат, И все ждут, когда дети о том попросят… Они дома проводят безликие вечера, Сериалов герои им стали почти родными, Все им кажется, будто еще вчера, Они были совсем, ну совсем молодыми! И все меньше их радует елка под Новый год, Вот лет пять, как вообще перестали ставить, Время будто спешит, будто даже ускорило ход! Не дает ничего изменить, ничего подправить! И погоду по боли в коленях легко предсказать, Это точный прогноз, да куда там всем тем синоптикам! И все раньше встают, и все раньше ложатся спать, И к аптеке совсем незаметно подкралась оптика… Но реклама в газетах не вызовет интерес, Что читать? Что смотреть? Снова в гости скука.