Срок пасхального перемирия истек в полночь 21 апреля

Срок действия пасхального перемирия на СВО истек в 00:00 по московскому времени 21 апреля. Вечером 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что команд по продлению пасхального перемирия глава государства не давал.
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