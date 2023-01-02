Работа расчетов крупнокалиберной артиллерии «Гиацинт-Б» Южного военного округа в ходе выполнения огневых задач по уничтожению объектов и позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) поддерживая действия мотострелковых подразделений Вооруженных Сил России продолжают наносить удары по укреплениям и скоплениям живой силы противника, колоннам военной техники ВСУ, доставляющим подкрепления .
Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) поддерживая действия мотострелковых подразделений Вооруженных Сил России продолжают наносить удары по укреплениям и скоплениям живой силы противника, колоннам военной техники ВСУ, доставляющим подкрепления .
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