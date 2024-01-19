Почему исчезли металлические «Ш» и «Е», знакомые нам с детства

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Sergey Ivanov

Статья довольно легковесная. Прочтя ее, читатель так и не поймет, почему потребовалось громоздкий сердечник трансформатора собирать из тонких пластин. Поэтому добавлю к статье немного теории. Итак, вся проблема заключается в вихревых токах! В идеале, переменное магнитное поле, которое генерируется первичной обмоткой, должно по закону индукции наводить переменный электрический ток во вторичной обмотке. Но все дело в том, что переменное магнитное поле будет с тем же успехом генерировать ток в толстом железном сердечнике! При этом КПД устройства будет низким, а сам сердечник будет сильно нагреваться. Противоядие нашли вскоре после изобретения трансформатора: Надо делать сердечник наборным, из многих железных пластин. Причем пластины надо друг от друга изолировать- иначе пропадет смысл в такой конструкции. Для изоляции пластин их поверхность покрывают оксидной пленкой. Вот так в конце 19 века родилась конструкция трансформатора, которая оказалась настолько удачной, что надолго пережила своих создателей. Но, кроме вихревых токов, потери возникают за счет перемагничивания металла. Эти потери характеризуются так называемой «петлей гистерезиса». Чем больше площадь этой петли- тем выше потери энергии на перемагничивание. Эту проблему удалось побороть (хотя и не до нуля), разработав специальный состав металла. Это чистое железо с большой добавкой кремния. Именно поэтому такие пластины издают характерный хруст, если вы попытаетесь их согнуть. Кстати: По той же технологии изготовляют роторы двигателей переменного тока. Они тоже набираются из отдельных пластин, а потом продольные пазы в таком сердечнике заливают алюминием- и получается «беличье колесо»- асинхронный двигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором. Но куда все это подевалось? Оказывается, трансформаторы из нашей жизни никуда и не уходили! Просто они стали маленькими и легкими. Дело в том, что размер трансформатора напрямую зависит от частоты переменного тока. Не вдаваясь в дремучую теорию, приведу наглядный пример. Задача сердечника- накопить в течение полупериода энергию, а затем, в течение второго полупериода- отдать ее во вторичную обмотку. Понятно, что чем реже мы будет передавать энергию в сердечник- тем больший объем железа нам понадобится. Но, если выбрать слишком высокую частоту тока- тем больше будут потери в линиях электропередач. В итоге остановились на компромиссном варианте- частоте 50 Гц. (в США- 60Гц). А вот в авиации используется сеть 400 Гц- именно ради уменьшения веса всего этого железа. Современные блоки питания- достаточно сложные электронные устройства. В них переменный ток сети сначала выпрямляется, затем электронной схемой преобразуется в ток высокой частоты в несколько килогерц, затем преобразуется в нужное напряжение в высокочастотном трансформаторе (который поэтому оказывается очень маленьким), а затем выпрямляется- и в виде постоянного тока подается потребителю. Некоторые конструкции таких блоков питания обходятся вовсе без трансформатора. Обычно, по такой схеме строятся дешевенькие китайские поделки. В этом случае вторичная цепь оказывается гальванически соединенной с сетью. Поэтому брать с собой любимый мобильник вместе с зарядкой в ванную- плохая идея, которая может стоить вам жизни! Занятный курьез: Эдисон был ярым противником переменного тока. Однажды он сказал: «Переменный ток- это вздор! Я не хочу даже слышать о нем!». А потом кто- то придумал антимаркетинговый ход- и в Америке изобрели электрический стул, который работал на переменном токе! История науки все расставила по своим местам. Переменный ток напрочь вытеснил постоянный, и произошло это благодаря легкости преобразования, а еще- благодаря простоте и дешевизне асинхронных двигателей. Интересно, но сейчас наметился явный возврат к постоянному току! Проблема в передаче электроэнергии на большие расстояния. Для этого напряжение повышают до возможного максимума- и в таком виде посылают по проводам. Но прочность изоляции определяется не напряжением как таковым, то есть «действующим», а амплитудой этого напряжения, которая примерно в 1.5 раз больше действующего. Вот и получается, что на дальние расстояния выгоднее передавать постоянный ток, а не переменный! Вот так история завершила свой виток, диалектически вернувшись к началу.