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Космос

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  • дмитрий Антонов
    прошу прощения, меня тут небыло давно. А где Юрий В Радюшин? с Новым 2023 годомБыл запущен первы...
  • дмитрий Антонов
    жаль, что тема постепенно потерялась. а ведь тут было так шумно и столько интересного можно было узнать, помимо самих...Запущен CAPSTONE ...
  • thb68
    Супер конечно, но опять NASA. Россия когда начнёт освоение лунного пространства?Запущен CAPSTONE ...

Вот что значит делать ракеты как сосиски: рекорд побит!

Вот что значит делать ракеты как сосиски: рекорд побит!

Успешно запустить почти 70 ракет-носителей (РН) за 9 месяцев, побив собственный же рекорд, но поставленный за 12 месяцев? А после побить ещё один мировой рекорд? «А в чём проблема-то?» — сказали в американской космической компании SpaceX, директором которой является небезызвестный миллиардер Илон Маск.

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