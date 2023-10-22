Вот что значит делать ракеты как сосиски: рекорд побит!

Успешно запустить почти 70 ракет-носителей (РН) за 9 месяцев, побив собственный же рекорд, но поставленный за 12 месяцев? А после побить ещё один мировой рекорд? «А в чём проблема-то?» — сказали в американской космической компании SpaceX, директором которой является небезызвестный миллиардер Илон Маск.