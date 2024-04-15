Она великая трагическая клоунесса

На закате дня поздравляю с юбилеем действительно обожаемую мной актрису.И не мной одним. Рязанов снял ее в шести своих картинах!Мы с ней пересекались у Эльдара в двух - в «Небесах обетованных» и в «Вокзале для двоих».
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