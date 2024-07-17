Шляхом наступних перемог

Н

НС

Чего бы он там не пел(а воет он преотвратно) - самое главное в том, что ну никак не может быть НАРОДНЫМ артист который ведёт себя как свинья! Кого он только не оскорблял за годы своей "карьеры" и всё это ему сходило с рук. Только непонятно отчего сходило то.