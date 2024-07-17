Медвежий угол
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Медвежий угол

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Шляхом наступних перемог

Шляхом наступних перемог

На просторах запрещённограма опять полный хохотач. Некая украинка с соответствующим, как это водится, флагом в профиле радостно поделилась кадрами своей свадьбы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;Шляхом майбутних перемог&quot;... ПЕРЕВОД: &quot;Дорогой будущих побед&quot;...
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16 час.
Н
НС
Чего бы он там не пел(а воет он преотвратно) - самое главное в том, что ну никак не может быть НАРОДНЫМ артист который ведёт себя как свинья!  Кого он только не оскорблял за годы своей &quot;карьеры&quot; и всё это ему сходило с рук. Только непонятно отчего сходило то.
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12 час.
Леонид Руси
Люди такие какие они есть... Есть талантливые, гениальные и есть критики... И есть простые работяги... Главное не это, а то, куда они попадут в конце концов... в рай, или ад... В основном почти все толпойй бредут в адские врата...
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9 час.

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