На просторах запрещённограма опять полный хохотач. Некая украинка с соответствующим, как это водится, флагом в профиле радостно поделилась кадрами своей свадьбы.
Шляхом наступних перемог
Комментарии
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лл
лина любимцева
"Шляхом майбутних перемог"... ПЕРЕВОД: "Дорогой будущих побед"...
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16 час.
Н
НС
Чего бы он там не пел(а воет он преотвратно) - самое главное в том, что ну никак не может быть НАРОДНЫМ артист который ведёт себя как свинья! Кого он только не оскорблял за годы своей "карьеры" и всё это ему сходило с рук. Только непонятно отчего сходило то.
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12 час.
Леонид Руси
Люди такие какие они есть... Есть талантливые, гениальные и есть критики... И есть простые работяги... Главное не это, а то, куда они попадут в конце концов... в рай, или ад... В основном почти все толпойй бредут в адские врата...
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9 час.
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