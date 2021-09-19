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Сад с «цветами жизни»: как в Российской империи появились учреждения для самых маленьких

Сад с «цветами жизни»: как в Российской империи появились учреждения для самых маленьких

До середины XIX века воспитание маленьких детей полностью ложилось на материнские плечи. Дворянки, безусловно, могли позволить себе подобный «каприз» и охотно проводили время со своими отпрысками, а затем передавали их в заботливые руки гувернанток.

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