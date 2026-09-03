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Рязанские новости

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В Рязани УАЗ «Патриот» сбил велосипедиста утром 2 сентября

В Рязани УАЗ «Патриот» сбил велосипедиста утром 2 сентября

Велосипедист с травмами госпитализирован после наезда автомобиля УАЗ «Патриот» в Рязани.Утром 2 сентября около 06:55 у дома № 53/2 по Первомайскому проспекту в Рязани произошло ДТП.

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