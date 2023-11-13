Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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В украинских городах прошли митинги протеста: Наши навоевались, пусть воюют другие

В украинских городах прошли митинги протеста: Наши навоевались, пусть воюют другие

В воскресенье 12 ноября в Киеве на Майдане Независимости снова собрались родственники украинских военнослужащих, которые требуют ввести возможность демобилизации бойцам, находящимся на фронте более 18 месяцев.

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