В украинских городах прошли митинги протеста: Наши навоевались, пусть воюют другие

В воскресенье 12 ноября в Киеве на Майдане Независимости снова собрались родственники украинских военнослужащих, которые требуют ввести возможность демобилизации бойцам, находящимся на фронте более 18 месяцев.
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