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Счетная палата ЕС: план по снижению зависимости от топлива из РФ «застопорился»

Счетная палата ЕС: план по снижению зависимости от топлива из РФ «застопорился»

Планы Евросоюза по снижению зависимости от российских нефти и газа «в значительной степени застопорились» из-за отсутствия интереса у стран-членов.

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