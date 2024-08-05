«Фиорентина» интересуется Де Хеа и уверена, что договорится с вратарем по зарплате

Подписать 33-летнего вратаря хочет «Фиорентина», сообщает Viola News со ссылкой на La Nazione. Испанец соответствует требованиям нового главного тренера команды Раффаэле Палладино.
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