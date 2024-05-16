После матча с «Зенитом» Газзаев назвал чудовищную травму Торопа «потерей для ЦСКА»

Известный тренер отметил, что ему жаль молодого игрока Российский тренер Валерий Газзаев оценил в интервью «Чемпионату» травму молодого голкипера ЦСКА Владислава Торопа, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с с «Зенитом».