Терапевт Сушков объяснил, почему ночью у людей сводит ноги

Ночные судороги в икрах стали одной из самых распространенных жалоб среди пациентов у терапевта и невролога, сообщили в пресс-службе минздрава Подмосковья.
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