Экс-игрок Лепехин: "Зенит будет играть в своем ключе в матче со "Спартаком"

Бывший футболист петербургского "Зенита" Константин Лепехин поделился размышлениями на тему того, зачем клуб из Санкт-Петербурга проводит закрытые матчи на сборах, и рассказал, поможет ли это в игре 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака".
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