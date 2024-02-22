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Экс-игрок Лепехин: "Зенит будет играть в своем ключе в матче со "Спартаком"

Экс-игрок Лепехин: "Зенит будет играть в своем ключе в матче со "Спартаком"

Бывший футболист петербургского "Зенита" Константин Лепехин поделился размышлениями на тему того, зачем клуб из Санкт-Петербурга проводит закрытые матчи на сборах, и рассказал, поможет ли это в игре 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака".

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