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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьмина о возвращении: «Представители федерации заметили, как я тренируюсь, стреляю. Предложили немного «встряхнуть» словацкий биатлон»

«Наверное, слово «возвращаюсь» не совсем правильно подчеркивает качество моего возвращения. Когда слышишь данное слово, это значит, что бегала-бегала, потом перерыв и снова хочет бегать-бегать, да? Возраст уже не тот, семейное положение уже не то.

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