Кузьмина о возвращении: «Представители федерации заметили, как я тренируюсь, стреляю. Предложили немного «встряхнуть» словацкий биатлон»

«Наверное, слово «возвращаюсь» не совсем правильно подчеркивает качество моего возвращения. Когда слышишь данное слово, это значит, что бегала-бегала, потом перерыв и снова хочет бегать-бегать, да? Возраст уже не тот, семейное положение уже не то.