"АвтоВАЗ» возобновил серийный выпуск в Тольятти автомобилей Lada Vesta

"АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении серийного выпуска в Тольятти автомобилей Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 л, который в прошлом году перестали устанавливать на фоне проблем с поставками комплектующих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии