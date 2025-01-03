Все из-за ревности: Иноземец напал на гинеколога за осмотр жены в Приамурье

Avia.pro - СМИ Город Сковородино, что в Амурской области, превратился в арену для драматического спектакля, главными героями которого стали уважаемый врач-гинеколог, невольная пациентка и её супруг, который, судя по всему, воспринимает медицинские манипуляции как личное оскорбление.