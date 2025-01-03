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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • anna_n8mailru Надежда Антошкина
    А какого чёрта она к врачу припёрлась. Пусть бы муж её лечил.Все из-за ревност...

Все из-за ревности: Иноземец напал на гинеколога за осмотр жены в Приамурье

Все из-за ревности: Иноземец напал на гинеколога за осмотр жены в Приамурье

Avia.pro - СМИ Город Сковородино, что в Амурской области, превратился в арену для драматического спектакля, главными героями которого стали уважаемый врач-гинеколог, невольная пациентка и её супруг, который, судя по всему, воспринимает медицинские манипуляции как личное оскорбление.

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Комментарии
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А Кудасов
Наших т.с. правоохранителей мы зря содержим. Их разогнать и пора власть брать народу в руки. Надоело!
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2 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
А какого чёрта она к врачу припёрлась. Пусть бы муж её лечил.
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48 мин.
Александр Поляков
Всех мусульман с их претензиями по отношению к  их женщинам - только через частные клиники,
Ответить
25 мин.

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