Удивительная история Кайла Макдональда, обменявшего скрепку на двухэтажный дом

Эта история не вымысел — канадскому блогеру Кайлу Макдональду на самом деле удалось значительно улучшить свои жилищные условия благодаря скромному стартовому капиталу в виде обычной канцелярской скрепки красного цвета.
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