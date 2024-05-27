Перепелиные яйца. В состав яиц перепела входит овомукоид, который ингибирует фермент трипсин. Благодаря этому яйца благотворно влияют на работу ферментов, которые участвуют в пищеварении.
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Перепелиные яйца. В состав яиц перепела входит овомукоид, который ингибирует фермент трипсин. Благодаря этому яйца благотворно влияют на работу ферментов, которые участвуют в пищеварении.
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