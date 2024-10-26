Катастрофические последствия изменения течений Гольфстрима: Европе грозит новый ледниковый период Ольга ВайленкоВ последние десятилетия ученые всё чаще предупреждают о серьезных последствиях глобального потепления, влияющего на климатические системы нашей планеты.
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