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Пленный Гуд: украинские спецслужбы забрали критиковавших Сырского военных ВСУ

Пленный Гуд: украинские спецслужбы забрали критиковавших Сырского военных ВСУ

Пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, как украинские спецслужбы увезли в неизвестном направлении его сослуживцев, которые "посмели" критиковать нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

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